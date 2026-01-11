Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

CAN 2025 : La CAF frappe fort et ouvre une enquête disciplinaire après des quarts de finale électriques


Alwihda Info | Par - 12 Janvier 2026


L’instance faîtière du football africain a officialisé ce lundi l’ouverture d’une instruction visant les comportements « inacceptables » observés lors des matchs Algérie-Nigeria et Cameroun-Maroc. Arbitres pris à partie, échauffourées et débordements en zone mixte sont au cœur du dossier.


CAN 2025 : La CAF frappe fort et ouvre une enquête disciplinaire après des quarts de finale électriques



 

Deux matchs, une même frustration : l'arbitrage au banc des accusés


La colère des sélections est née de décisions arbitrales litigieuses survenues dans les derniers instants des rencontres :
 

  • Algérie - Nigeria : L'incident majeur concerne une main non sifflée du Nigérian Junior Ajayi sur un centre de Farès Chaibi. Au coup de sifflet final, le terrain s'est transformé en arène, obligeant la sécurité à exfiltrer l'arbitre sous les projectiles et les invectives.
     

  • Cameroun - Maroc : Les Lions Indomptables crient au scandale après une faute dans la surface sur Bryan Mbeumo restée impunie. Le staff camerounais et les joueurs ont manifesté une colère virulente, jugeant l'arbitrage partial en faveur du pays hôte.





Le Jury disciplinaire saisi : vers des sanctions lourdes ?

 

Le communiqué de la CAF est sans équivoque : le Jury disciplinaire dispose désormais des rapports de match et des preuves vidéo. Les risques pour les fédérations concernées sont multiples :
 

  • Suspensions de joueurs : Pour ceux identifiés comme meneurs des échauffourées.
     

  • Amendes financières : Contre les fédérations pour non-maîtrise des officiels et des joueurs.
     

  • Sanctions contre les médias : Des journalistes sont également dans le collimateur pour des comportements inappropriés en zone mixte.

     

« Toute attitude contraire aux standards de professionnalisme fera l’objet de mesures disciplinaires », a prévenu la CAF.



 

La crédibilité de la CAN en jeu


À l'heure où le football africain cherche à s'imposer sur la scène mondiale par son professionnalisme, ces incidents rappellent les vieux démons de la contestation systématique de l'arbitrage. La CAF joue sa crédibilité : elle doit sanctionner fermement pour garantir que les demi-finales se déroulent dans un climat de sérénité et de sportivité.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/01/2026

Tragédie à Sarh : Une adolescente enceinte met fin à ses jours suite à des pressions familiales

Tragédie à Sarh : Une adolescente enceinte met fin à ses jours suite à des pressions familiales

Moyen-Chari : Du savoir au faire, le projet RENFORT propulse les jeunes vers l'agrobusiness Moyen-Chari : Du savoir au faire, le projet RENFORT propulse les jeunes vers l'agrobusiness 11/01/2026

Populaires

États-Unis : Un chauffeur Tchadien grièvement blessé par balles, deux adolescents inculpés

11/01/2026

NIGER - Maradi : Quand le fusil cède la place à la craie à Maidabaro

11/01/2026

Tragédie à Sarh : Une adolescente enceinte met fin à ses jours suite à des pressions familiales

11/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location 10/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter