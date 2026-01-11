CAN 2025 : La CAF frappe fort et ouvre une enquête disciplinaire après des quarts de finale électriques

Deux matchs, une même frustration : l'arbitrage au banc des accusés



La colère des sélections est née de décisions arbitrales litigieuses survenues dans les derniers instants des rencontres :





Algérie - Nigeria : L'incident majeur concerne une main non sifflée du Nigérian Junior Ajayi sur un centre de Farès Chaibi. Au coup de sifflet final, le terrain s'est transformé en arène, obligeant la sécurité à exfiltrer l'arbitre sous les projectiles et les invectives.



Cameroun - Maroc : Les Lions Indomptables crient au scandale après une faute dans la surface sur Bryan Mbeumo restée impunie. Le staff camerounais et les joueurs ont manifesté une colère virulente, jugeant l'arbitrage partial en faveur du pays hôte.









Le Jury disciplinaire saisi : vers des sanctions lourdes ?

Le communiqué de la CAF est sans équivoque : le Jury disciplinaire dispose désormais des rapports de match et des preuves vidéo. Les risques pour les fédérations concernées sont multiples :





Suspensions de joueurs : Pour ceux identifiés comme meneurs des échauffourées.



Amendes financières : Contre les fédérations pour non-maîtrise des officiels et des joueurs.



Sanctions contre les médias : Des journalistes sont également dans le collimateur pour des comportements inappropriés en zone mixte.





« Toute attitude contraire aux standards de professionnalisme fera l’objet de mesures disciplinaires », a prévenu la CAF.



La crédibilité de la CAN en jeu



À l'heure où le football africain cherche à s'imposer sur la scène mondiale par son professionnalisme, ces incidents rappellent les vieux démons de la contestation systématique de l'arbitrage. La CAF joue sa crédibilité : elle doit sanctionner fermement pour garantir que les demi-finales se déroulent dans un climat de sérénité et de sportivité.

