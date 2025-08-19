Alwihda Info
SPORTS

Tchad : mise en place d’un comité d’organisation de 73 membres pour le match Sao–Blacks Stars


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Août 2025



La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) a annoncé, à travers la décision N° 039/FTFA/PDT/SE/2025, la création d’un comité d’organisation chargé de préparer le match international opposant les Sao du Tchad aux Blacks Stars du Ghana, prévu le 4 septembre 2025 au Stade Olympique Maréchal Idriss Deby Itno à N’Djamena.

Cette décision, signée le 19 août 2025 par le président de la FTFA, Tahir Oloy Hassan, vise à assurer une organisation conforme aux normes de la CAF et de la FIFA.

Composition du comité principal
Le comité d’organisation est dirigé par Mahamat Abdoulaye Adeche (président), avec Ahmed Medego Evariste et Abdelkerim Kormé Wachi comme vice-présidents. Il comprend également plusieurs rapporteurs et membres issus de diverses institutions et collectivités locales.

Sous-comités spécialisés
Pour garantir une préparation complète, plusieurs sous-comités ont été mis en place : Sécurité : coordination avec les forces de l’ordre, sociétés privées, pompiers et services médicaux.
Logistique : préparation du stade, hébergement et transport des délégations, organisation des entraînements. Communication : campagne médiatique, billetterie, accréditations presse et conférences.
Billetterie : distribution des tickets via des points de vente agréés cinq jours avant le match.
Protocole et accueil : prise en charge des officiels, invités et supporters.
Mobilisation : sensibilisation et facilitation de l’accès des supporters au stade.

La FTFA précise que ce comité pourra faire appel à toute personne ou institution jugée utile pour la réussite de l’événement. Cette rencontre, très attendue, s’annonce comme un moment fort du football tchadien, avec un enjeu sportif et symbolique important pour les Sao.


