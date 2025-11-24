Tchad : Le Ministre de l'Aménagement du Territoire interpellé à l’Assemblée Nationale sur la question de la digue

Une Séance Plénière de Redevabilité

La séance plénière, présidée par l’Honorable Ali Kolotou Tchaïmi, Président de l’Assemblée Nationale, s’est tenue en présence de M. Saleh Bourma, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement.







Cette procédure parlementaire vise à garantir la redevabilité du gouvernement face aux élus de la nation sur des sujets d'intérêt public majeur.









Forte Délégation Ministérielle

Pour répondre aux préoccupations des députés, le Ministre était accompagné d'une forte délégation technique et administrative, comprenant :



Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint du Ministère ;

L’Inspecteur Général et Technique ;

Les Directeurs Généraux et Directeurs ;

Le Directeur Général de la SOPROFIM et son équipe ;

Le Coordinateur du Projet Bahr Linia.





La présence de l'ensemble de ces responsables souligne l'importance et la complexité des dossiers abordés, notamment la gestion des infrastructures de protection (digues) et les projets d'urbanisme.

