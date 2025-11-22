Alwihda Info
AFRIQUE

Nigeria : Attaque de l’ISWAP contre un comité de vigilance à Magumeri, État de Borno


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


Dans la nuit de samedi à dimanche, le 23 novembre 2025, des terroristes affiliés à l’État Islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) ont mené une attaque contre une position de la milice progouvernementale Civilian Joint Task Force (CJTF) à Magumeri, dans l’État de Borno, au nord-est du Nigeria.


Nigeria : Attaque de l’ISWAP contre un comité de vigilance à Magumeri, État de Borno


 

L’assaut a provoqué des dégâts matériels considérables ainsi que des pertes humaines parmi les miliciens.

 


 Bilan des Dégâts

 

L’attaque a entraîné l’incendie et la destruction de plusieurs biens :

  • La position de la milice CJTF a été incendiée.

  • Plusieurs véhicules ont été détruits par les flammes.

  • La résidence du chef de district a également été visée et incendiée.



Des pertes sont malheureusement à déplorer parmi les combattants de la milice progouvernementale.


Nigeria : Attaque de l’ISWAP contre un comité de vigilance à Magumeri, État de Borno




Cette incursion armée dans l'État de Borno souligne la persistance de l'insécurité et la pression continue exercée par l'ISWAP sur les communautés et les forces de sécurité locales dans le nord-est du Nigeria.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


