AFRIQUE

Nigeria : Attaque de l’ISWAP contre un comité de vigilance à Magumeri, État de Borno

Alwihda Info | Par Peter Kum - 24 Novembre 2025

Dans la nuit de samedi à dimanche, le 23 novembre 2025, des terroristes affiliés à l’État Islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) ont mené une attaque contre une position de la milice progouvernementale Civilian Joint Task Force (CJTF) à Magumeri, dans l’État de Borno, au nord-est du Nigeria.