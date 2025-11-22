Nigeria : Attaque de l’ISWAP contre un comité de vigilance à Magumeri, État de Borno

L’assaut a provoqué des dégâts matériels considérables ainsi que des pertes humaines parmi les miliciens.
Bilan des Dégâts
L’attaque a entraîné l’incendie et la destruction de plusieurs biens :
-
La position de la milice CJTF a été incendiée.
-
Plusieurs véhicules ont été détruits par les flammes.
-
La résidence du chef de district a également été visée et incendiée.
Des pertes sont malheureusement à déplorer parmi les combattants de la milice progouvernementale.
Cette incursion armée dans l'État de Borno souligne la persistance de l'insécurité et la pression continue exercée par l'ISWAP sur les communautés et les forces de sécurité locales dans le nord-est du Nigeria.