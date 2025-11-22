Gambie : Banjul confirme l'accueil de l’opposant camerounais Issa Tchiroma Bakary pour raisons humanitaires

Séjour Humanitaire et Solidarité Africaine

Banjul a précisé que le séjour de l'opposant camerounais est « strictement humanitaire, dans l’esprit de solidarité africaine, afin d’assurer sa sécurité en attendant les efforts diplomatiques en cours ».







La Gambie tient cependant à clarifier sa position en insistant sur le fait qu’elle « ne permettra aucune activité subversive sur son territoire ».











Engagement Diplomatique Régional

Le gouvernement gambien a également rappelé qu'il travaille activement avec les partenaires régionaux, notamment le Nigeria, pour une résolution pacifique de la crise post-électorale au Cameroun.







Banjul souligne que ce positionnement s’inscrit dans son propre parcours démocratique et son engagement en faveur de la paix et de la stabilité régionales.







Les autorités de la Gambie ont assuré que le public sera tenu informé de toute évolution de la situation.







À l'heure actuelle, les autorités camerounaises n'ont pas encore réagi officiellement à ce communiqué.

