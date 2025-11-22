Alwihda Info
AFRIQUE

Gambie : Banjul confirme l'accueil de l’opposant camerounais Issa Tchiroma Bakary pour raisons humanitaires


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


Banjul, Gambie – Le gouvernement gambien a confirmé, par un communiqué rendu public le 23 novembre 2025, l’arrivée sur son territoire de M. Issa Tchiroma Bakary, président du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC). Accueilli le 7 novembre 2025 suite aux tensions post-électorales au Cameroun, son séjour est officiellement motivé par des raisons humanitaires.


Gambie : Banjul confirme l'accueil de l’opposant camerounais Issa Tchiroma Bakary pour raisons humanitaires


 

Séjour Humanitaire et Solidarité Africaine

 

Banjul a précisé que le séjour de l'opposant camerounais est « strictement humanitaire, dans l’esprit de solidarité africaine, afin d’assurer sa sécurité en attendant les efforts diplomatiques en cours ».

 

La Gambie tient cependant à clarifier sa position en insistant sur le fait qu’elle « ne permettra aucune activité subversive sur son territoire ».

 



 Engagement Diplomatique Régional

 

Le gouvernement gambien a également rappelé qu'il travaille activement avec les partenaires régionaux, notamment le Nigeria, pour une résolution pacifique de la crise post-électorale au Cameroun.

 

Banjul souligne que ce positionnement s’inscrit dans son propre parcours démocratique et son engagement en faveur de la paix et de la stabilité régionales.

 

Les autorités de la Gambie ont assuré que le public sera tenu informé de toute évolution de la situation.

 

À l'heure actuelle, les autorités camerounaises n'ont pas encore réagi officiellement à ce communiqué.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


