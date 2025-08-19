









SPORTS Sports : aux vaillants athlètes et karatekas, la patrie reconnaissante

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Août 2025





Ce mardi 19 août 2025, au Palais Toumaï, le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a reçu les athlètes ayant pris part à la première édition des premiers Jeux Scolaires Africains qui se sont déroulés du 26 juillet au 05 août 2025 à Alger.



A leurs côtés, les karatékas qui se sont illustrés lors du championnat de karaté de l’Union des fédérations africaines de karaté qui a eu lieu, à N’Djamena.



Cette délégation est conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony. Aux vaillants athlètes qui se sont illustrés lors des premiers Jeux africains des sports scolaires en Algérie ainsi que les karatékas qui ont pris part au championnat de karaté des Fédérations africaines de karaté, la patrie reconnaissante.



Revenus au pays dans l’après-midi du jeudi 07 août dernier, où un accueil triomphal leur a été réservé à l’aéroport international Hassan Djamouss par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, le président du Comité Olympique et Sportif Tchadien, général Idriss Dokony Adikher et une foule immense de supporters, c’est au tour du président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno de leur faire l’honneur en les recevant au Palais Toumaï.



Affichant fière allure, ceux-là qui ont fait hissé très haut le tricolore nationale et fait retentir la Tchadienne sur le plan international ne cachent pas leur satisfaction d’être reçus par le Chef de l’Etat qui a su pour sa part reconnaître à sa juste valeur leur mérite.



Pour le ministre de tutelle, le mérite revient au maréchal qui a donné le ton et montré la voie qui a permis d’obtenir cette moisson. Car, le sport est un symbole de cohésion, de brassage et surtout un trait d’union entre les nations. Le président du Comité Olympique Sportif Tchadien a, au nom de tous les mouvements sportifs remercié le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno pour ses efforts en faveur du sport.



Après un bref rappel sur la situation des disciplines retenues pour les compétitions internationales à venir, il a plaidé pour que des moyens soient mis afin que les athlètes puissent effectivement pouvoir prendre part. Doléances soumises, réponse automatiquement apporté.



Le chef de l’Etat rassure que le gouvernement apportera tout l’appui nécessaire aux différentes fédérations afin de faire briller le sport tchadien. Les présents résultats obtenus qui font la fierté et l’honneur de toute la Nation tchadienne selon le Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno découlent de son engagement ferme à bâtir un plan ambitieux pour la jeunesse tchadienne, tel qu’inscrit dans le chantier 4 de son programme politique.



Un engagement qui se résume à faire du sport un levier d’unité, d’inclusion, de brassage, d’épanouissement et de rayonnement international. C’est pourquoi, un accent particulier doit être mis selon lui, sur les sports individuels.



Après ses recommandations, le chef de l’Etat a une fois de plus exprimer en son nom, la reconnaissance de la Nation ainsi que son admiration personnelle aux sportifs, à l’encadrement et au ministère de tutelle pour leurs performances à ces derniers jeux. « BRAVO à vous et à l’ensemble de vos encadreurs. La Nation est fière de vous, et c’est avec la même fierté que je reçois les médailles gagnées en Algérie et au Tchad », a-t-il déclaré.





