Jessica Davis Ba : "une opportunité énorme pour les tchadiens de vendre sur le marché américain"

L'Ambassade des États-Unis au Tchad a ouvert ce mercredi 30 octobre 2019 à N'Djamena, une conférence sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique "AGOA", axée sur le thème : "construire la marque fabriquée au Tchad".



L'objectif de cette conférence entre dans le cadre du renforcement du partenariat afin de faire progresser les échanges commerciaux bilatéraux entre les États-Unis et le Tchad.



Dans son discours, la chargée d'affaires de l'Ambassade des États-Unis au Tchad, Mme. Jessica Davis Ba a déclaré que "l'AGOA s'appuie sur les programmes commerciaux existants aux États-Unis en élargissant l'accès aux droits de franchise au marché américain dans le cadre du programme combiné AGOA et système de préférences généralisées qui recense environ 6.500 produits éligibles".



"Ce renforcement du partenariat de l'AGOA est une opportunité énorme pour les tchadiens de vendre sur le marché américain, car le Tchad est actuellement l'un des cinq plus grands exportateurs d'AGOA aux États-Unis", a souligné Mme. Jessica Davis Ba.



90% des exportations tchadiennes, y compris les exportations vers les États-Unis, sont constituées par un produit de base qui est le pétrole. Les exportations de pétrole représentent 70% des recettes publiques du Tchad.



"La chute des prix mondiaux du pétrole a obligé le Tchad à rechercher les moyens de diversifier son économie", a expliqué la chargée d'affaires de l'Ambassade des États-Unis au Tchad, Mme. Jessica Davis Ba.



La ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du Secteur privé, Mme. Achta Djibrine Sy a souligné que "l'objectif principal de cette rencontre est naturellement de développer et de renforcer les relations économiques et commerciales entre nos deux pays en tirant profit des opportunités de nos pays respectifs. Il s'agit ici de jalonner un partenariat responsable, égalitaire et équitable, prenant en compte les préoccupations de la jeunesse et de la femme pour un développement harmonieux et durable".



Les principaux produits exportés par le Tchad, hors pétrole, sont la gomme arabique, le sésame, les peaux et cuirs, l'arachide ou encore le coton.



"Le Tchad se positionne comme potentiel leader régional ou mondial sur plusieurs filières : coton, sésame, riz, maïs, arachide, spiruline, peaux et cuirs, viande et produits laitiers", selon la ministre.



"Le Gouvernement du Tchad à travers son Excellence Idriss Déby Itno, président de la république, a mis en place un certain nombre des stratégies visant à promouvoir le commerce et l'investissement, en accordant une place prépondérante au secteur privé qui est mis en exergue comme moteur de l'économie et créateur de richesse, tel que prôné par la vision de développement 2030", a-t-elle ajouté.