Jeux Olympiques 2024 : Le marathonien tchadien Valentin Betoudji est prêt à relever le défi olympique

Valentin Betoudji, surnommé "12 poumons", est le dernier athlète en compétition pour le Tchad aux Jeux olympiques de Paris 2024. Il concourra sur la distance du marathon (42,195 km) ce samedi 10 août 2024. La course débutera à 8h (7h à N'Djamena) et reliera l'Hôtel de Ville de Paris aux Invalides, en passant par plusieurs communes.



La présence du public tout au long du parcours sera un réconfort et un soutien pour l'athlète dans ses efforts. L'itinéraire détaillé de la course est disponible sur le site web des Jeux olympiques de Paris 2024. Tous les Tchadiens sont appelés à soutenir leur athlète représentant les couleurs nationales du Tchad lors de cette compétition.