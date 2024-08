Jeux Olympiques : Trois athlètes Congolais présents à Paris se sont évaporés dans la nature

Ces trois athlètes, qui n'ont pas brillé dans leurs épreuves, ont fui juste avant le défilé de clôture. Seules les boxeuses Marcelat Sakobi et Brigitte Mbabi ainsi que la nageuse Divine Miansadi ont pu défiler avec le drapeau de la République Démocratique du Congo (RDC), malgré une participation congolaise globalement décevante sans aucune médaille remportée.



Cet incident soulève des questions sur les raisons qui ont poussé ces trois athlètes à fuir et à se mettre dans l'illégalité. Les autorités françaises ont ouvert une enquête pour les retrouver.



Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés certains pays en développement pour encadrer correctement leurs athlètes lors de grandes compétitions internationales. Elle soulève également des interrogations sur les motivations et les conditions de vie de ces sportifs qui les ont amenés à prendre une telle décision.