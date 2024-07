Jeux Olympiques : Visite du Président de la RCA au Village Olympique et remise du drapeau à la judokate Nadia Guimendego, vice-championne d'Afrique

Cette visite présidentielle au Village Olympique a été l'occasion pour M. Touadéra de témoigner son soutien et sa fierté envers les athlètes centrafricains participant aux Jeux Olympiques, et de les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes pour hisser le pays sur le podium.



La remise du drapeau à Nadia Guimendego a été un moment fort de la visite, symbolisant la reconnaissance du gouvernement envers les efforts et les succès des sportifs centrafricains sur la scène continentale et mondiale.