Jeux Olympiques de Paris 2024 : l'Ambassadeur du Tchad en France, Ahmed Makaila, apporte son soutien aux athlètes tchadiens

Lors de sa visite au village olympique, il était accompagné de plusieurs membres de la mission diplomatique tchadienne. L'Ambassadeur a transmis aux athlètes le soutien de toute la communauté tchadienne ainsi que celui du Président de la République du Tchad. La délégation de l'Ambassade a été accueillie par le Général Idriss Dokony Adiker, Président du Comité National Olympique tchadien, entouré de ses collaborateurs.



Dans ses propos, il a déclaré être heureux et fier de voir les athlètes porter les couleurs de leur pays, et les a encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes.



Le Tchad est représenté aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans trois disciplines : tir à l'arc, judo et athlétisme.



Cette visite de l'Ambassadeur tchadien témoigne de l'importance accordée par les autorités de son pays à la participation de ses athlètes à cet événement sportif majeur.