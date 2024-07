Jeux Olympiques : la Judokate Memneloum Clarisse Demos a perdu son combat devant la Slovaque Anka_Pogakni

Le Président du Comité Olympique et Sportif Tchadien, Idriss Dokony Adiker, a déploré sur les médias la préparation tardive des athlètes tchadiens pour le haut niveau.



Les événements entourant la participation du Tchad aux Jeux Olympiques de Paris 2024 révèlent un ensemble complexe de facteurs sportifs, politiques et diplomatiques.



Les éliminations précoces des athlètes tchadiens mettent en lumière les défis liés à la préparation sportive au haut niveau, notamment en termes de ressources et d'infrastructures.



L'absence du Président tchadien à la cérémonie d'ouverture, contrastant avec les nombreuses invitations lancées par la France, souligne les tensions bilatérales. L'absence du Président tchadien est perçue par de nombreux observateurs comme un affront, soulignant la dégradation des relations bilatérales. Seul le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abakar Djermah Aumi, accompagne les trois athlètes tchadiens.