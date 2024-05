Journée Internationale des Sages-femmes : Lancement des activités au Tchad

Deux jours de symposium scientifique sont organisés à l'intention de ces praticiens afin de leur permettre de mieux appréhender leur métier et d'échanger sur l'importance de ce noble métier qui vise à sauver la vie de la mère et de l'enfant.



Ouvrant officiellement les travaux du symposium, le conseiller Issa Moussa a, au nom de la présidente de l'ATSFMT, exprimé sa reconnaissance pour la tenue de cette journée cruciale pour la profession de sage-femme. Il a rappelé que le métier de sage-femme consiste à travailler avec les femmes au quotidien, en se focalisant sur leur bien-être et le respect de leurs droits tout au long de la grossesse, du travail, de l'accouchement et de la période postnatale.



M. Moussa a souligné que la population attend beaucoup des sages-femmes et maïeuticiens, et qu'elle a besoin de soins de qualité, respectueux et humanisés. Il a lancé un appel à ces professionnels pour un engagement accru afin de contribuer significativement à l'accélération de la marche vers la couverture sanitaire universelle.



Ce symposium scientifique est l'occasion pour les sages-femmes et maïeuticiens du Tchad de se perfectionner et de partager leurs expériences. Au programme, des communications sur des thèmes variés tels que :



La Journée Internationale des Sages-femmes est l'occasion de célébrer le travail essentiel que ces professionnels accomplissent au quotidien pour sauver des vies et améliorer la santé des femmes et des enfants. C'est également une journée pour sensibiliser le public à l'importance de ce métier et à la nécessité d'investir dans la formation et le développement des sages-femmes.



L'ATSFMT, le ministère de la Santé publique et de la Prévention et l'UNFPA espèrent que cette journée contribuera à renforcer la reconnaissance du métier de sage-femme au Tchad et à améliorer la santé maternelle et infantile dans le pays.