Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire : Dialogue constructif entre journalistes tchadiens et acteurs humanitaires

Lors d'une réunion qui s'est tenue le 16 Août 2023 au siège du Bureau commun des Nations Unies dans le quartier Klemat, les journalistes membres du réseau traitant des questions humanitaires ont eu l'opportunité d'échanger avec les divers responsables du Bureau commun des Nations Unies.



Au cœur de ces échanges figuraient la situation humanitaire au Tchad, en particulier les contextes humanitaires spécifiques au pays, les principes fondamentaux de l'aide humanitaire, les modalités de réponse humanitaire, les avantages et les limites des transferts monétaires, ainsi que la réponse humanitaire face à la crise des réfugiés, en particulier celle liée à la crise soudanaise à l'Est du Tchad, et enfin l'accès aux opérations humanitaires au Tchad.



Cette journée d'échange et de partage avec les journalistes s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la Journée Mondiale de l'Aide Humanitaire, qui sera célébrée mondialement le 19 Août 2023.

Les journalistes présents ont exprimé leur satisfaction quant à la fructuosité de ces échanges.



Au Tchad, le lancement officiel de la Journée Mondiale de l'Aide Humanitaire aura lieu à Abeché le jeudi 17 Août 2023.



L'organisation de cette journée d'échange est mise en place par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Tchad (OCHA-Tchad).