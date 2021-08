Journée africaine de la médecine traditionnelle : le Tchad encourage la recherche

À cette occasion, la secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Mbaidedji Dekandji Francine, rappelle que l'OMS reconnaît les nombreux aspects positifs de la médecine traditionnelle, notamment le rôle important qu'elle joue dans le traitement des maladies chroniques et dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant des maladies bénignes et de certaines maladies incurables.



La résolution AFR/RC 50/9 de l'OMS, à laquelle le Tchad a adhéré, fait de la médecine traditionnelle une stratégie de soin de santé primaire.



La médecine traditionnelle occupe une place importante dans notre vie quotidienne. La grande majorité de la population africaine compte sur la médecine traditionnelle pour combler ses besoins en soins de santé, car elle est reconnue comme étant très accessible et très abordable à tous les niveaux, souligne Dr. Mbaidedji Dekandji Francine.



Les remèdes naturels gagnent en popularité dans les pays occidentaux et ont une longue histoire en Chine, en Inde et ailleurs. Les grands laboratoires pharmaceutiques se tournent vers l'Afrique où ils espèrent trouver de nouveaux principes actifs pour la fabrication des produits pharmaceutiques.



En 2018, le gouvernement tchadien a reconnu, à travers une déclaration nationale, que la médecine traditionnelle, complémentaire et alternative présente de nombreux avantages et a une longue histoire dans la prestation de soins aux populations.



"Notre pays regorge d'une très grande diversité de plantes médicinales dont l'accès est pour autant quasi-gratuit à la population et plus particulièrement aux chercheurs", estime Dr. Mbaidedji Dekandji Francine. Elle lance un vibrant appel aux institutions de recherche, aux praticiens et au secteur privé pour qu'ils renforcent la collaboration autour de la recherche et de la production dans le domaine de la médecine traditionnelle.