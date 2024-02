Journée agitée à N'Djamena : opérations militaires et perturbations d'Internet

La journée du 28 février 2024 a été marquée par une série d'événements significatifs à N'Djamena. Voici une chronologie des faits tels que rapportés par Toumaï Web Médias, offrant un aperçu détaillé des tensions qui ont secoué la ville.



Tôt le matin : encerclement des quartiers Bololo et Mardjan-Daffack



La journée a débuté avec le déploiement intensif de véhicules blindés autour des quartiers Bololo et Mardjan-Daffack. Des opérations de fouille à grande échelle ont été menées, ciblant véhicules et motocyclettes dans une atmosphère tendue.



Mi-Journée : calme précaire après des échanges de tirs



Des tirs d'armes à feu ont été intensément rapportés dans les environs des quartiers Bololo et Klemat, où se trouve le siège du parti PSF. Après une période d'échanges intenses, une accalmie relative s'est installée, bien que des tirs sporadiques continuaient d'être entendus. Le mouvement de véhicules militaires lourdement armés a été observé à travers la capitale, ajoutant à la tension ambiante.



Après-Midi : redéploiement des forces militaires



La situation s'est intensifiée avec des tirs d'armes à feu aux abords du siège du parti PSF de l'opposant Yaya Dillo. Plusieurs véhicules militaires, initialement stationnés ailleurs, ont été redirigés vers le siège du PSF, proche de l'ambassade de l'Afrique du Sud, où les tirs ont persisté.



Coupure d'internet : interruption de la connexion



Une coupure de l'internet a été signalée par Netblocks.org, faisant suite aux rapports d'une attaque contre le siège du renseignement de l'ANSE à N'Djamena au cours de la nuit.



Fin de journée : présence militaire renforcée



La présence militaire s'est davantage consolidée autour de l'avenue Charles de Gaulle et des axes menant au bureau du parti PSF de Yaya Dillo. Plusieurs chars de combat et véhicules blindés ont été déployés, signalant une tension soutenue.