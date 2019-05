Journée consacrée à la lutte contre le changement climatique et à la croissance verte

QUI ? Département du Changement climatique et de la Croissance verte

QUOI? a Journée du changement climatique et de la croissance verte

OÙ ? Auditorium Babacar Ndiaye, siège de la Banque africaine de développement, Abidjan

QUAND ? Le lundi 27 mai 2019 à 14h00

La Banque africaine de développement (www.AfDB.org) organise, le lundi 27 mai 2019, à son siège d’Abidjan, une Journée sur le changement climatique et la croissance verte. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la création d’une plate-forme où l’accent sera mis sur la contribution de chaque secteur en vue de la réalisation des ambitieux objectifs de la Banque en matière de changement climatique et de croissance verte.

Un colloque consacré à « la transition de l’aide d’urgence vers la résilience » sera articulé autour de deux tables rondes et un séminaire sur les réalisations et les obstacles rencontrés dans la lutte contre le changement climatique lors des opérations menées par la Banque. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, prononcera l’allocution d’ouverture du colloque.

La première table ronde sera consacrée à l’examen des approches, des perspectives et des obstacles en matière de renforcement de la résilience en Afrique.

La seconde table ronde portera sur le financement et les modèles économiques permettant de renforcer la résilience au changement climatique en Afrique.

La Banque africaine de développement a promis d’aider les pays africains dans la mise en œuvre de leur plan de lutte contre le changement climatique. Dans son Plan d’action contre le changement climatique pour la période 2016-2020, la Banque s’est engagée à tripler les financements ad hoc pour atteindre 40% des projets approuvés d’ici à 2020.

« Il est important que tout le monde comprenne que le changement climatique est une question intersectorielle. Il est passé d’une préoccupation environnementale à une menace pour le développement, particulièrement en Afrique. La Banque africaine de développement affiche un engagement ferme au niveau des politiques et de la mise en œuvre d’une approche de développement compatible avec le changement climatique en Afrique », a déclaré Anthony Nyong, directeur chargé de la lutte contre le changement climatique et la croissance verte à la Banque, qui figure parmi les « 100 personnalités les plus influentes de la planète en matière de politique climatique ».

Une exposition est prévue dans le hall du bâtiment. Elle mettra en lumière l’action de la Banque dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des forêts, de l’eau, des transports et des villes, de l’égalité des genres et du développement humain, et des services d’information sur le changement climatique.

