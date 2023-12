ANALYSE Journée des droits de l'homme 2023 : réflexion sur les 75 ans de la Déclaration universelle

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant. - 11 Décembre 2023



Le 10 décembre 2023 marquait le 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), un document historique qui a jeté les bases de la reconnaissance et de la protection des droits humains fondamentaux dans le monde.

Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à Paris, le 10 décembre 1948, la DUDH témoigne de l'engagement commun à défendre les droits inaliénables de chaque individu, quels que soient des facteurs tels que la race, la couleur, la religion ou l'opinion politique.



La Déclaration universelle : un engagement mondial

Pour célébrer cette étape importante, une initiative d'un an intitulée « Droits de l'homme 75 » a été en cours, axée sur l'universalité, le progrès et l'engagement. Cette initiative vise à aboutir à un événement de haut niveau en décembre 2023, au cours duquel des engagements mondiaux et des idées pour l'avenir des droits de l'homme seront annoncés. Le thème de 2023, « Liberté, égalité et justice pour tous », fait écho à la lutte en cours pour garantir que les principes consacrés dans la DUDH restent fermes, face aux défis contemporains.

La DUDH, disponible dans plus de 500 langues, a la particularité d'être le document le plus traduit au monde. Ses principes, qui mettent l’accent sur la dignité et les droits inhérents de tous les individus, sont devenus une norme commune à atteindre pour les peuples et les nations du monde entier.



Thème 2023 : Liberté, égalité et justice pour tous

Au cours des décennies qui ont suivi l’adoption de la DUDH, les droits de l’homme ont gagné en reconnaissance et en protection à l’échelle mondiale. Le document a servi de fondement à un système de droits de l’homme en pleine expansion, étendant sa portée pour englober les groupes vulnérables tels que les personnes handicapées, les peuples autochtones et les migrants. Malgré ces progrès, la promesse de la DUDH, qui prône la dignité et l’égalité des droits, a été confrontée à des défis persistants ces dernières années.

Alors que le monde est aux prises avec des problèmes allant des pandémies et des conflits, à l’escalade des inégalités et au besoin urgent d’une gestion environnementale, les valeurs et les droits énoncés dans la DUDH fournissent des lignes directrices cruciales pour l’action collective. La DUDH est plus qu’un document historique ; c’est un témoignage vivant de notre humanité commune, offrant des conseils intemporels pour relever des défis mondiaux complexes.



L’Initiative « Droits de l’Homme 75 » : changer l’aiguille

L'initiative « Droits de l'Homme 75 », qui s'étend sur un an, vise à faire évoluer la compréhension et l'action vers une plus grande prise de conscience de l'universalité de la DUDH, et de l'activisme qui y est associé. Du droit à l’éducation à l’égalité salariale, la DUDH a établi, pour la première fois, les droits indivisibles et inaliénables de toute l’humanité. En tant que « norme commune à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations », la DUDH sert de modèle mondial pour les lois et politiques internationales, nationales et locales.

L’Agenda 2030 pour le développement durable reconnaît explicitement qu’il est fondé sur la DUDH et qu’il doit être mis en œuvre pour réaliser les droits de l’homme. Au cours des 75 dernières années, la DUDH a inspiré de nombreuses luttes pour une meilleure protection des droits humains et a joué un rôle crucial dans l’avancement de la cause des droits et de l’égalité.



Défendre les droits de l'homme

Les droits de l’homme ont indéniablement progressé au cours des 75 ans qui se sont écoulés depuis la proclamation de la DUDH. Toutefois, les progrès ne signifient pas la fin de la lutte pour les droits et l’égalité. Les défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui, depuis les violations des droits jusqu’aux crises mondiales, soulignent l’importance cruciale des droits de l’homme en tant que cadre directeur.

La DUDH appelle chacun à défendre les droits de l’homme, soulignant que chaque individu a un rôle à jouer. Il envisage une économie qui investit dans les droits de l’homme et œuvre pour tous, en renouvelant le contrat social entre les gouvernements et leurs citoyens pour rétablir la confiance et adopter une vision partagée et globale des droits de l’homme sur la voie d’un développement juste et durable.



Appel à l’action du patron des droits de l’homme

À l'approche de l'événement de haut niveau à Genève, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, souligne l'opportunité de se concentrer sur les droits de l'homme. Türk déclare : « Aujourd'hui plus que jamais, l'heure est aux droits de l'homme », ouvrant la voie à un événement de deux jours au Palais des Nations, siège de l'ONU à Genève, en Suisse, et connecté en ligne aux hubs d'Addis-Abeba et de Bangkok et Panama.

Chefs d'État et de gouvernement, acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme, chefs d'entreprise, sportifs, artistes et économistes convergeront vers la ville pour élaborer une vision de l'avenir des droits de l'homme. Cet événement représente le point culminant de la campagne d'un an « Droits de l'Homme 75 », visant à rajeunir l'esprit qui a conduit à l'adoption de la DUDH par consensus mondial en 1948.



Réflexion sur les 75 dernières années

Il y a soixante-quinze ans, des représentants de divers horizons juridiques et culturels du monde entier ont rédigé la DUDH, reconnaissant l’égalité de dignité et de valeur de chaque individu. La rédaction de la DUDH a été révolutionnaire non seulement par son contenu, mais également par la participation des femmes à l'élaboration de son langage et à l'inclusion de certains droits sociaux et culturels.

Tout au long de l’année 2023, l’initiative des Nations Unies en matière de droits de l’homme a mis en lumière diverses questions relatives aux droits de l’homme inscrites dans la DUDH, nécessitant une action urgente de la part des États et des autres détenteurs d’obligations. Des focus thématiques mensuels, des dialogues nationaux et régionaux et une campagne d'engagements ont accompagné l'initiative visant à encourager les engagements en faveur d'améliorations tangibles des droits de l'homme.

Dans le message de Türk pour la Journée des droits de l'homme, il souligne que la DUDH n'est pas seulement un document historique, mais un témoignage vivant de notre humanité commune, un guide intemporel qui nécessite une attention et un dévouement continus.



La voie à suivre : défis et engagements

Alors que l'humanité a réalisé des progrès significatifs dans les domaines de la médecine, de la technologie, de l'environnement, de l'expression sociale et politique, de l'économie et du droit du travail au cours des 75 dernières années, Türk souligne les défis mondiaux actuels. Les conflits violents, l’aggravation des inégalités, la discrimination, les discours de haine, l’impunité, les divisions croissantes, la polarisation et l’urgence climatique soulignent la nécessité d’une réflexion approfondie sur les droits humains.

Türk souligne la nécessité d'une action collective et de l'élaboration d'une vision de l'avenir basée sur les droits de l'homme. La DUDH contient une promesse, selon laquelle tous naissent égaux en dignité et en droits, et un plan d’action. L'événement de haut niveau à Genève est un moment de réflexion profonde pour rechercher des solutions communes centrées sur les droits de l'homme.



Journée des droits de l’homme 2023 : une commémoration mondiale

À l'occasion de la Journée des droits de l'homme, le 10 décembre, l'ONU organisera un concert mettant en vedette des artistes du monde entier pour commémorer le 75ème anniversaire de la DUDH. L'événement de haut niveau aura lieu les 11 et 12 décembre à Genève, et comportera des moments clés tels que les séances d'annonces de contributions, au cours desquelles les États annonceront leurs engagements pour faire progresser la protection des droits de l'homme.

Deux segments portant sur « des voix pour la défense des droits de l'homme », permettront aux participants de partager leurs témoignages et leurs perspectives sur l'impact de la Déclaration universelle. Des tables rondes avec des experts examineront les défis et la voie à suivre en matière d'universalité et d'indivisibilité des droits de l'homme, ainsi que les moyens de renforcer le système des droits de l'homme. La cérémonie d’ouverture du segment des dirigeants, le 12 décembre, comprendra une discussion avec les chefs d’État, suivie de tables rondes sur des questions urgentes liées aux droits de l’homme, notamment la paix et la sécurité, les technologies numériques, le climat et l’environnement, ainsi que le développement et l’économie.



Connectivité virtuelle : inclusivité et accessibilité

L'événement de haut niveau de Genève sera accessible avec une interprétation en langue des signes internationales, un sous-titrage en temps réel et une interprétation simultanée dans les six langues officielles de l'ONU. L'événement sera également connecté en ligne aux centres régionaux de Bangkok, Nairobi et Panama, où des discussions et des événements connexes sont organisés. Un centre virtuel des droits de l'homme permettra à jusqu'à 3 000 personnes de participer en ligne, garantissant ainsi l'inclusivité et l'engagement mondial.



Un rappel de taille : les droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé

Au milieu de la commémoration mondiale, une déclaration de la coordonnatrice résidente et humanitaire des Nations Unies dans le territoire palestinien occupé, Lynn Hastings, rappelle les violations continues des droits de l'homme. Hastings note que même si le 75ème anniversaire de la DUDH aurait pu être une célébration, les droits de l'homme sont attaqués en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Hastings met en évidence les violations, notamment les meurtres, les violences sexuelles et les enlèvements, soulignant les obligations de toutes les parties, en vertu du droit international. La déclaration appelle à la responsabilité, à l’accès humanitaire et à un cessez-le-feu pour faire face à la crise.

En Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, des niveaux sans précédent de violence de l’État et des colons contre les Palestiniens ont été signalés en 2023. Les organisations de la société civile en Palestine et en Israël, qui travaillent sans relâche pour protéger les droits humains, sont attaquées.



Un appel à la réflexion et à l’action

Alors que se déroule la commémoration de la Journée des droits de l’homme 2023, le monde a l’occasion de réfléchir aux progrès réalisés au cours des 75 dernières années et aux défis qui persistent. La DUDH reste une lueur d’espoir et un guide pour naviguer dans les complexités de notre époque.



Face à l’escalade des conflits, à l’aggravation des inégalités et à l’urgence climatique, la nécessité de renouveler notre engagement en faveur des droits humains est plus pressante que jamais. L’événement de haut niveau de Genève et les commémorations mondiales servent d’appel à l’action, un rappel que la recherche de la paix, de la justice et de l’égalité nécessite un effort collectif et un dévouement sans faille aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.









Dans la même rubrique : < > Tchad : Le football féminin dans le Ouaddaï, un défi à relever Afrique: Les nations africaines doivent rejeter les promesses d'aide et d'assistance pour abandonner leur gaz (Par NJ Ayuk) L'Afrique a besoin de pragmatisme et non d'idéalisme pour réaliser une transition énergétique Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)