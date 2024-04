Journée internationale de la Terre : l'Union européenne au Tchad met en lumière le projet PASTOR et son impact sur le pastoralisme

Lancé en 2019, le projet PASTOR est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par un consortium d'organisations partenaires. Son objectif principal est de renforcer la résilience des communautés pastorales face aux changements climatiques et aux défis environnementaux.



Le projet PASTOR a déjà permis d'obtenir des résultats concrets sur le terrain, notamment l'amélioration de l'accès à l'eau et aux pâturages grâce à la construction d'infrastructures hydrauliques et à la gestion durable des ressources naturelles. Le renforcement des capacités des communautés pastorales en matière de gestion des troupeaux, de prévention des conflits et d'adaptation aux changements climatiques. L'appui à la commercialisation des produits pastoraux afin d'améliorer les revenus des éleveurs et de leur famille.



L'Union européenne réaffirme son engagement à soutenir le développement durable du pastoralisme au Tchad. Le projet PASTOR est un exemple concret de cet engagement et contribue à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des conditions de vie des communautés pastorales.



En cette Journée internationale de la Terre, l'Union européenne au Tchad appelle à une mobilisation collective pour protéger l'environnement et promouvoir des pratiques agricoles et d'élevage durables.