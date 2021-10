Journée mondiale de l'alimentation : le Tchad veut être à la hauteur des enjeux

La ministre du Développement agricole, Kamougué Déné Assoum, a affirmé que le gouvernement de la République du Tchad est conscient que la transformation des systèmes alimentaires est un chantier aux multiples dimensions politique, économique, sociale, technologique et même psychologique. "Notre pays se réjouit d'avoir pris part à cet effort mondial et entend jouer sa partition à la hauteur environnementale des enjeux et des défis à relever", a-t-elle ajouté.



Le Tchad a réalisé une évaluation de ses systèmes alimentaires et organisé des concertations avec la participation de tous les acteurs et parties prenantes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces actions lui ont permis d'élaborer une feuille de route nationale, déterminant ainsi la voie à suivre vers des systèmes alimentaires plus durables, pour soutenir l'Agenda 2030 et accélérer les progrès dans la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté.



Pour inverser les tendances lourdes en matière d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté sont replacés au centre de l'agenda du développement durable.



Le représentant adjoint de la FAO Tchad, Marc Mankousson, a rappelé que la FAO commémore son 76ème anniversaire et célèbre par la même occasion la Journée mondiale de l'alimentation. Selon lui, ce thème s'inscrit dans un contexte où nos écosystèmes sont dégradés pour pouvoir disposer d'une abondance d'aliments sûrs et nutritifs sur le long terme, mais aussi dans le contexte actuel du développement des systèmes alimentaires qui couvre le parcours des aliments de la ferme à la table.