Journée mondiale de l'eau au Tchad : L'accent est mis sur les défis liés à l'accès à l'eau potable et à la préservation des ressources aquatiques.

Thème National : « Préservation des Lacs »



Importance des Lacs au Tchad

Défis et Actions

Le 22 mars 2025, le Ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a présidé la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de l'eau. Cet événement a rassemblé des représentants de plusieurs partenaires techniques et financiers du Tchad, incluant l'UNICEF, l'AFD, la Coopération Suisse, l'Union européenne et la BAD (Banque Africaine de Développement).Placée sous le thème national «», cette journée a permis aux acteurs du secteur de l'eau de se concentrer sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable, actuellement évalué àselon le ministère de l'Eau. Les intervenants ont également souligné l'importance cruciale de préserver les systèmes aquatiques et d'attirer l'attention sur le fait quedans le monde n'ont pas accès à cette ressource vitale.Le ministre a mis en avant l'importance des lacs, non seulement en tant que sources d'eau, mais aussi en tant que trésors naturels souvent négligés. Il a spécifiquement mentionné :Ces lacs sont essentiels car ils agissent comme des réservoirs de vie, des berceaux de biodiversité, et des régulateurs du climat. Ils fournissent de l'eau potable, soutiennent l'agriculture et la pêche, et offrent un habitat vital pour de nombreuses espèces.Cependant, la pression humaine et les effets du changement climatique menacent leur équilibre fragile. Le ministre a réaffirmé que « la préservation de nos lacs demeure un défi majeur, mais surmontable pour notre pays, conformément à la volonté du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. »Les représentants des partenaires présents ont également renouvelé leur engagement à soutenir le Tchad dans la lutte contre ces défis cruciaux, renforçant ainsi la coopération pour atteindre une meilleure gestion des ressources en eau et la protection des lacs.La célébration de la Journée mondiale de l'eau 2025 a été l'occasion de rappeler l'importance vitale de l'eau potable et des lacs pour les communautés tchadiennes. La collaboration entre le gouvernement et les partenaires internationaux est essentielle pour relever les défis environnementaux et assurer une utilisation durable de ces ressources précieuses.