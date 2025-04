Journée mondiale de la santé 2025 : L'UNFPA appelle à renforcer les investissements pour sauver la vie des mères

Depuis 2000, la mortalité maternelle a diminué de 40 % dans le monde, grâce à l'amélioration de l'accès aux soins prénatals et obstétricaux d'urgence. Cependant, des disparités importantes persistent, notamment dans les pays touchés par des crises ou ayant des systèmes de santé fragiles.





La mauvaise qualité des soins est responsable de la moitié des décès maternels, et les pénuries de médicaments, d'équipements et de personnel qualifié continuent de peser sur les systèmes de santé. La discrimination et les inégalités liées à la résidence, au revenu et à l'origine ethnique constituent également des obstacles majeurs.





L'UNFPA appelle à l'action pour augmenter le nombre de sages-femmes qualifiées, améliorer la qualité des soins maternels et renforcer l'engagement politique et financier en faveur de la santé maternelle.