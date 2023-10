Journée mondiale du psoriasis 2023 sur le thème : Accès pour tous

Chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale du psoriasis, le 29 octobre, la communauté internationale de la maladie psoriasique s'unit pour sensibiliser et lutter pour le progrès.



Le thème de 2023, « Accès pour tous », souligne la nécessité vitale d'une couverture sanitaire universelle (CSU), afin que chacun puisse accéder aux services de santé essentiels, quel que soit l'endroit où il se trouve, son revenu ou son état de santé.



Cette initiative mondiale rassemble toute la communauté pour partager des connaissances et des idées sur la maladie psoriasique et la CSU, et faire un pas important vers un monde plus sain. La maladie psoriasique est une maladie non transmissible (MNT) douloureuse, grave, qui dure toute la vie et qui touche des millions de personnes dans le monde.



Elle est également souvent associée à des comorbidités, parmi lesquelles l'obésité, l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires – par exemple, les personnes atteintes de psoriasis grave ont un risque accru de 46 % de développer un diabète de type 2 et une probabilité accrue de 58 % de subir un événement cardiaque majeur.



Il est impératif que les forfaits de prestation de santé de la CSU prennent en charge le traitement de la maladie psoriasique et favorisent des soins holistiques et centrés sur l'être humain. Malheureusement, l'accès aux soins demeure fragmenté et difficile.



La pénurie mondiale de main-d'œuvre dans le domaine de la santé aggrave davantage le problème, en limitant le nombre de soignants disponibles pour prodiguer des soins essentiels.



Un nombre impressionnant de 3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas d'accès adéquat aux soins dermatologiques, et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 15 millions de soignants supplémentaires sont nécessaires pour remplir les engagements de couverture sanitaire universelle. Malheureusement, les soignants spécialisés dans les affections dermatologiques ou rhumatologiques sont encore plus rares.



Pour cette Journée mondiale du psoriasis 2023, Frida Dunger Johnsson, directrice exécutive de l'IFPA, envoie un message puissant au monde de la part de l'organisation dans son ensemble : « L'accès aux soins doit être garanti pour tous, universel et équitable, et nous attendons avec impatience un avenir meilleur ; nous sommes engagés à faire de cette vision, une réalité pour toutes les personnes vivant avec la maladie psoriasique ».