Journée mondiale sans tabac : Le Tchad mobilise sa jeunesse contre le fléau du tabagisme

Le ministre de la santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a tiré la sonnette d'alarme sur les stratégies agressives déployées par les cigarettiers pour cibler les jeunes, les considérant comme des consommateurs potentiels. Il a dénoncé les dépenses colossales consacrées par l'industrie du tabac pour appâter les jeunes à travers le marketing, la vente aux mineurs, la publicité et l'offre de produits gratuits. "Le tabagisme est devenu une maladie pédiatrique", a-t-il martelé, soulignant l'urgence d'agir pour protéger les jeunes de cette menace grandissante.



Les chiffres sont alarmants : selon les estimations mondiales, près de 90% des fumeurs commencent avant l'âge de 18 ans et 98% avant 26 ans. Face à ce constat, le gouvernement tchadien, sous le leadership du Président Mahamat Idriss Déby Itno, a pris des mesures vigoureuses pour protéger la santé des jeunes.



Parmi ces mesures, on peut citer la ratification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac en 2006, la création d'un comité interministériel de lutte contre le tabagisme en 2007 et la promulgation de la loi n°010 portant lutte antitabac en 2010.



Le ministre Abderahim a lancé un appel solennel à la jeunesse tchadienne pour qu'elle se détourne du tabac, fléau qui détruit son avenir, réduit son espérance de vie et compromet le développement du pays. "Le Tchad a besoin de sa jeunesse pour son progrès socio-économique", a-t-il insisté.



La Journée mondiale sans tabac est une occasion de sensibiliser le public aux dangers du tabagisme et de promouvoir des modes de vie sains. Le gouvernement tchadien, en collaboration avec les organisations de la société civile et les partenaires internationaux, a prévu une série d'activités pour marquer cette journée, notamment des campagnes de sensibilisation dans les écoles, les universités et les lieux publics et des ateliers de formation pour les jeunes sur les méfaits du tabac.



Le gouvernement tchadien réaffirme son engagement à lutter contre le tabagisme et à protéger la santé de sa population, en particulier les jeunes. En s'attaquant à l'industrie du tabac et en sensibilisant les jeunes aux dangers du tabagisme, le Tchad s'engage à construire un avenir plus sain et plus prospère pour tous.