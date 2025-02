Justice Transitionnelle au Tchad : Atelier de formation pour le personnel du Médiateur de la République

Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH), en collaboration avec le Médiateur de la République, a organisé un atelier de formation sur la Justice Transitionnelle à l'intention du personnel du Médiateur de la République le 19 février dernier. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à la protection et à la promotion des droits de l’Homme au Tchad, mis en œuvre conjointement par le HCDH et le PNUD avec l’appui financier du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF).





Des thématiques variées abordées





Pendant deux jours, les conseillers, directeurs de département et assistants techniques du Médiateur de la République ont bénéficié d'une formation sur des thématiques variées, telles que :



Les droits de l'homme et le droit international humanitaire

La justice transitionnelle

Le droit à la vérité et le droit à la justice

Les réparations et les garanties de non-répétition

Les conditions préalables et les principes clés pour un travail efficace en matière de justice transitionnelle

La justice transitionnelle et le genre

Le rôle du Médiateur de la République, de la CNDH et des OSC dans le processus de justice transitionnelle

La participation des victimes dans le processus de justice transitionnelle



Un engagement commun pour la Justice Transitionnelle





La cérémonie d'ouverture a été marquée par les discours du Représentant et Chef du Bureau du HCDH, M. Félix AHOUANSOU, et du Secrétaire Général du Bureau du Médiateur de la République, M. DJIBRINE MOUSSA MAHAMAT. Cet atelier témoigne de l'engagement commun du HCDH et du Médiateur de la République à renforcer la Justice Transitionnelle au Tchad, conformément aux recommandations de la DNIS et de l'accord de Doha.