KFC rend hommage aux Africaines inspirantes qui accélèrent l’action en faveur de l’égalité

4 Mars 2025



L’initiative de la Journée internationale des femmes met en lumière les dirigeantes qui s’attaquent de front aux inégalités hommes-femmes sur le continent.

Les progrès dans la réduction des disparités entre les sexes en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne ont presque cessé, laissant des millions de femmes désavantagées par rapport aux hommes. Mais des modèles féminins à travers le continent refusent d'admettre la défaite et se consacrent à accélérer les progrès en matière d'égalité des sexes.



Pour marquer la Journée internationale des femmes le 8 mars et soutenir son thème « Accélérer l’action », KFC Africa a rassemblé les récits de dizaines de femmes qui prennent des mesures audacieuses pour faire progresser l’égalité sur le continent en éduquant, en autonomisant et en aidant les femmes à accomplir davantage, ensemble, plus rapidement.



La liste de KFC Africa contient les noms de 54 femmes, un pour chaque année que l’entreprise a passée en Afrique, et fait suite à sa campagne couronnée de succès à l’occasion de la Journée internationale des femmes 2024, qui a vu la publication de la liste inaugurale de 53 pionnières.



Chacune de ces femmes a surmonté des obstacles éducatifs, sociaux et financiers pour réaliser quelque chose qu'aucune autre n'avait fait auparavant dans son pays.



La liste 2025, qui puise dans chacun des 22 pays d’Afrique subsaharienne où KFC possède des restaurants, compte également son lot de pionnières, à l’instar de Dior Fall Sow, première procureure du Sénégal ; Nelly Mutti, première femme à présider le parlement zambien ; et Adelaide Retselisitsoe Matlanyane, première femme à diriger la Banque centrale du Lesotho.



La liste est toutefois dominée par des femmes plus jeunes qui brisent les conventions, en particulier dans le secteur de la technologie, et qui démontrent que tout est possible, quel que soit l’âge et le sexe.



Il s’agit notamment de Christine Ogo, une physicienne ivoirienne qui a encouragé des milliers d’écolières à suivre des études dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ; de Rachel Sibande, qui a mis en place le premier incubateur technologique du Malawi pour les entrepreneurs émergents et a ensuite enseigné le codage à 92 000 femmes et enfants ; et Regina Honu, dont le mouvement Tech Needs Girls au Ghana a formé plus de 20 000 femmes et filles aux techniques de codage.



« Il s’agit d’une liste qui nous redonne de l’espoir après que le rapport 2024 sur les disparités hommes-femmes du Forum économique mondial indique que les progrès semblaient au point mort », déclare Akhona Qengqe, directrice générale de KFC Africa.



Le rapport avance que 68,4% des disparités hommes-femmes en Afrique subsaharienne ont été effacées, un niveau que très légèrement supérieur à celui de 2023 (68,2%). L’Afrique du Sud, bien qu’obtenant le meilleur score d’Afrique et se classant 18e sur 146 pays, a reculé, passant de 78,7% en 2023 à 78,5 % un an plus tard.



« Le rapport indique qu'au rythme actuel, il faudra attendre 2158 pour que l’on atteigne la pleine parité des sexes », déclare Qengqe. « C’est pourquoi nous devons accélérer l’action, en particulier en Afrique, et pourquoi les efforts des femmes figurant sur la liste KFC méritent d’être reconnus et soutenus. »



Au cours de ses sept années chez KFC, Qengqe a été directrice du développement de la franchise en Afrique, directrice de la transformation et de la diversité et Chief People Officer avant de prendre ses fonctions de directrice générale en avril 2023, et a toujours donné la priorité à l’autonomisation des femmes. Parmi ses initiatives, citons KFC Add Hope, un programme dirigé par des femmes qui sert des repas gratuits à des dizaines de milliers d'enfants dans plus de 3 000 centres d'alimentation à travers l'Afrique du Sud.



En 2021, elle a lancé le programme de développement du leadership Women on the Move, qui prépare chaque année 22 femmes travaillant chez KFC à de futurs postes de direction, cultivant ainsi un réservoir de talents. En deux ans, le nombre de femmes dirigeantes dans l'entreprise a augmenté de 14%.





