Gabon : Lancement d'un projet routier majeur de 140 milliards de FCFA pour désenclaver le pays

D'un coût global de 140 milliards de FCFA, ce projet structurant est financé en grande partie par BGFIBank. Son objectif est de désenclaver plusieurs régions, d'améliorer la mobilité nationale et de renforcer la complémentarité entre les réseaux routier, ferroviaire et aérien du Gabon.





Selon le ministre des Travaux publics, Edgard Moukoumbi, il s'agit du plus long linéaire jamais confié à une seule entreprise au Gabon. Les travaux, qui seront lancés simultanément aux deux extrémités du tracé, mobiliseront d'importants moyens pour relever des défis techniques significatifs, notamment la traversée de la réserve de la Lopé.





Ce chantier d'envergure illustre la volonté du Chef de l'État de traduire les ambitions nationales en actions concrètes au service du développement durable du pays.