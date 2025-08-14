Cette rencontre illustre la volonté commune des deux chefs d'État de renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Sierra Leone. Elle témoigne également de leur engagement à œuvrer pour l'intégration et la stabilité au sein de l'espace communautaire.
|
AFRIQUE
Sénégal : Le Président de la République accueille le Président de la Sierra Leone pour une visite de travail
Alwihda Info | Par Peter Kum - 15 Août 2025
Le Président de la République du Sénégal a reçu ce matin son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio, qui est également le Président en exercice de la CEDEAO. Cette visite de travail a été marquée par un entretien au Palais présidentiel.
Cette rencontre illustre la volonté commune des deux chefs d'État de renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Sierra Leone. Elle témoigne également de leur engagement à œuvrer pour l'intégration et la stabilité au sein de l'espace communautaire.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
Populaires
Tchad : inauguration d'une unité spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais
14/08/2025
Tchad : installation par le Premier ministre des membres de la commission nationale de pilotage du programme DDRR
14/08/2025
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.
Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…