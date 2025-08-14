AFRIQUE

Sénégal : Le Président de la République accueille le Président de la Sierra Leone pour une visite de travail

Alwihda Info | Par Peter Kum - 15 Août 2025

Le Président de la République du Sénégal a reçu ce matin son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio, qui est également le Président en exercice de la CEDEAO. Cette visite de travail a été marquée par un entretien au Palais présidentiel.