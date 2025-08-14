Alwihda Info
AFRIQUE

Sénégal : Le Président de la République accueille le Président de la Sierra Leone pour une visite de travail


Alwihda Info | Par - 15 Août 2025


Le Président de la République du Sénégal a reçu ce matin son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio, qui est également le Président en exercice de la CEDEAO. Cette visite de travail a été marquée par un entretien au Palais présidentiel.


Sénégal : Le Président de la République accueille le Président de la Sierra Leone pour une visite de travail


Cette rencontre illustre la volonté commune des deux chefs d'État de renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Sierra Leone. Elle témoigne également de leur engagement à œuvrer pour l'intégration et la stabilité au sein de l'espace communautaire.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


