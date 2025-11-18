Alwihda Info
AFRIQUE

RDC : l’équipe nationale de football chaleureusement accueillie


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Novembre 2025



RDC : l’équipe nationale de football chaleureusement accueillie
À l’appel du président de la République de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l’équipe nationale de football, « les Léopards de la RDC », a été chaleureusement accueillie, lundi dernier à Kinshasa, suite à sa qualification aux barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde 2026, après avoir battu aux tirs aux buts le Nigeria.

Cris de joie, chansons patriotiques, l’ambiance était de fête pour les Kinois qui ont félicité, par cette mobilisation, leurs représentants. En tête d’un très long cortège, le bus des Léopards a traversé la ville de Kinshasa, non sans difficultés, ovationné par une population fortement mobilisée.

Il a fallu plus de trois heures aux Léopards pour traverser les 30 km qui séparent l’aéroport au Stade des Martyrs de Kinshasa, où plus de 30 000 personnes les attendaient. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et la distinguée Première dame, Denise Nyakeru, ont fait le déplacement du stade pour marquer leur attachement à l’équipe nationale.


