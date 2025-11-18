Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Tchad/États-Unis : le ministre d’État chargé des Affaires étrangères reçoit une délégation américaine


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Novembre 2025



Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères du Tchad, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a accordé une audience ce mardi à une délégation américaine conduite par William Flens, chargé d’Affaires de l’ambassade des États-Unis au Tchad.

La délégation comprenait le sous-secrétaire d’État adjoint chargé de la sécurité et de l’immigration, le directeur général des services américains d’immigration et des visas, ainsi que le conseiller juridique du secrétaire d’État américain.

Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale, les restrictions d’octroi de visas imposées aux ressortissants des deux pays, la lutte contre l’immigration irrégulière et les questions humanitaires. Le ministre d’État a réaffirmé la disponibilité du Tchad à renforcer un dialogue constructif avec les autorités américaines, dans le respect du droit international, des engagements bilatéraux et de la protection des droits de ses citoyens.

La partie américaine a salué l’engagement et les efforts du Tchad dans la lutte contre le terrorisme et l’immigration irrégulière, deux préoccupations communes. Elle a également apprécié le travail mené par le comité conjoint sur la question des restrictions de visas.

La délégation américaine a en outre abordé la situation humanitaire à l’est du Tchad, marquée par l’afflux massif de réfugiés soudanais. Selon son chef de délégation, le Tchad demeure une référence en matière d’accueil et de prise en charge des réfugiés. Les deux parties ont convenu de poursuivre les consultations techniques afin de consolider la coopération dans les domaines de la mobilité, de la sécurité, de la gestion migratoire, ainsi que dans d’autres secteurs relevant du partenariat bilatéral.


