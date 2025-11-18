Tchad-Nations Unies : la ministre déléguée aux Affaires étrangères s’entretient avec le SGA aux Affaires humanitaires

La ministre déléguée auprès du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’Étranger, chargée de l’Intégration africaine, Mme Fatimé Aldjineh Garfa, a reçu ce mardi Tom Fletcher Thomas Stuart Francis, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux Affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence au Tchad.



Le responsable onusien s'est rendu au Darfour, où il a pu mesurer l’ampleur des ravages provoqués par la guerre au Soudan et leurs lourdes répercussions humanitaires. Les échanges ont porté sur l’arrivée massive de réfugiés soudanais à l’Est du Tchad et sur les défis immenses liés à leur prise en charge.



Mme la ministre déléguée a réaffirmé l’engagement indéfectible du Tchad à protéger les populations déplacées, malgré un contexte socio-économique déjà fortement éprouvé.



M. Tom Fletcher Thomas Stuart Francis a salué la générosité exemplaire et l’hospitalité constante du Tchad, qui accueille depuis le début du conflit des centaines de milliers de réfugiés soudanais. Il a réitéré la détermination des Nations Unies à renforcer leur soutien au gouvernement tchadien, tant dans la réponse humanitaire que dans la mobilisation de ressources supplémentaires pour faire face à une crise d’une ampleur sans précédent.