Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : lancement de « dah kitmin hagui », un programme de développement socio-économique et environnemental


Alwihda Info | Par Blaise Masrambaye - 15 Août 2025



Tchad : lancement de « dah kitmin hagui », un programme de développement socio-économique et environnemental
L'association humanitaire « Envie de vivre » a lancé ce matin à la maison du quartier Chagoua, un programme de « citoyenneté et jeunes leaders engagés », baptisé Dah kitmin hagui.

Ledit programme vise globalement le « développement socio-économique, sanitaire et environnemental, la participation à la consolidation de la paix par des actions de citoyenneté et de patriotisme ».

Pour atteindre cet objectif, Dah kitmin hagui ambitionne former sur toute l'étendue du territoire 23000 jeunes. Déjà, quelques jeunes de N'Djamena, formés à cet effet, ont reçu leurs attestations de de fin de formation. La directrice générale adjointe de l'entrepreneuriat et de l'innovation, fière de ce programme, a promis une étroite collaboration.

« Nous sommes ouverts à toute bonne action qui viendra de votre part, pour appuyer ce programme dans sa mise en œuvre », rassure Mme Djimoroum née Bardé Ronel Isabelle.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/08/2025

Tchad : installation par le Premier ministre des membres de la commission nationale de pilotage du programme DDRR

Tchad : installation par le Premier ministre des membres de la commission nationale de pilotage du programme DDRR

Tchad : le ministre de la Sécurité publique trace la feuille de route des nouveaux conseillers à la sécurité Tchad : le ministre de la Sécurité publique trace la feuille de route des nouveaux conseillers à la sécurité 14/08/2025

Populaires

Tchad : inauguration d'une unité spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais

14/08/2025

Tchad-Niger : coopération transfrontalière entre les autorités du Kanem et de Diffa

14/08/2025

Tchad : installation par le Premier ministre des membres de la commission nationale de pilotage du programme DDRR

14/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? 04/08/2025 - Elwood Dk

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter