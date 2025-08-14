Tchad : lancement de « dah kitmin hagui », un programme de développement socio-économique et environnemental

L'association humanitaire « Envie de vivre » a lancé ce matin à la maison du quartier Chagoua, un programme de « citoyenneté et jeunes leaders engagés », baptisé Dah kitmin hagui.



Ledit programme vise globalement le « développement socio-économique, sanitaire et environnemental, la participation à la consolidation de la paix par des actions de citoyenneté et de patriotisme ».



Pour atteindre cet objectif, Dah kitmin hagui ambitionne former sur toute l'étendue du territoire 23000 jeunes. Déjà, quelques jeunes de N'Djamena, formés à cet effet, ont reçu leurs attestations de de fin de formation. La directrice générale adjointe de l'entrepreneuriat et de l'innovation, fière de ce programme, a promis une étroite collaboration.



« Nous sommes ouverts à toute bonne action qui viendra de votre part, pour appuyer ce programme dans sa mise en œuvre », rassure Mme Djimoroum née Bardé Ronel Isabelle.