L’Égypte condamne fermement les plans de colonisation israéliens en Cisjordanie

La République arabe d’Égypte a exprimé, dans un communiqué officiel, sa ferme condamnation de l’annonce faite par le ministre israélien des Finances concernant l’approbation de la construction de 3 400 nouvelles unités de colonisation autour de la ville de Jérusalem occupée.



Le Caire considère que cette décision illustre clairement la volonté du gouvernement israélien de poursuivre l’accaparement des terres palestiniennes et de modifier leur composition démographique, en violation flagrante du droit international, des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et des conventions internationales.



Le communiqué réaffirme le rejet catégorique par l’Égypte de ces politiques de colonisation et dénonce les déclarations extrémistes du ministre israélien appelant à imposer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie et à étendre la colonisation.



L’Égypte estime que ces positions reflètent une arrogance et une dérive politiques qui ne permettront d’atteindre ni la sécurité ni la stabilité pour aucune partie de la région, y compris Israël, tant qu’elles ne répondront pas aux aspirations légitimes du peuple palestinien. Le Caire a également renouvelé son avertissement à Israël contre toute illusion visant à « liquider la cause palestinienne » et à concrétiser ce que l’on appelle « le Grand Israël », affirmant que de telles démarches sont inacceptables et ne seront pas tolérées.



L’Égypte souligne que ces orientations expansionnistes vont à l’encontre des efforts régionaux et internationaux déployés pour instaurer une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient, et que toute tentative de déplacement forcé, de confiscation de terres ou d’intensification de la colonisation est vouée à l’échec.



Le communiqué conclut en rappelant qu’il n’existe pas d’alternative à la mise en œuvre de la solution à deux États et à l’établissement d’un État palestinien indépendant, conformément aux résolutions des Nations unies et aux principes du droit international. L’Égypte met en garde contre la poursuite par Israël de politiques extrémistes et du refus d’opter pour la paix, lesquelles constituent la cause principale de l’instabilité dans la région.