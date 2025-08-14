Tchad : Installation du Comité Technique de la Commission Nationale de Sécurité Routière

Le Comité Technique, l'« épine dorsale opérationnelle de la CNSR », a plusieurs missions essentielles :
- Soumettre des stratégies et des actions concrètes à la Commission.
- Élaborer des mécanismes de mobilisation des ressources financières.
- Exécuter les décisions de la CNSR dans les meilleurs délais.
Une feuille de route et des défis financiers
Dès son installation, le comité a entamé une première séance de travail pour évaluer l'état des lieux, discuter d'un plan d'urgence et définir une feuille de route opérationnelle. Conscient des contraintes budgétaires, la ministre a encouragé les membres à faire preuve d'ingéniosité pour trouver des financements, notamment via des partenariats publics-privés.
Elle a conclu en exhortant les membres à s'engager avec rigueur et initiative pour "sauver des vies et à bâtir un Tchad plus sûr".