Tchad : Installation du Comité Technique de la Commission Nationale de Sécurité Routière

Soumettre des stratégies et des actions concrètes à la Commission.

Élaborer des mécanismes de mobilisation des ressources financières.

Exécuter les décisions de la CNSR dans les meilleurs délais.

Une feuille de route et des défis financiers

Le Comité Technique, l'« épine dorsale opérationnelle de la CNSR », a plusieurs missions essentielles :Ces missions s'inscrivent dans le cadre du Plan de Développement Tchad Connexion 2030. La ministre a insisté sur la nécessité de mobiliser tous les acteurs et de mettre en œuvre le nouveau Code de la route pour faire face à ce qui est qualifié de "priorité nationale".Dès son installation, le comité a entamé une première séance de travail pour évaluer l'état des lieux, discuter d'un plan d'urgence et définir une feuille de route opérationnelle. Conscient des contraintes budgétaires, la ministre a encouragé les membres à faire preuve d'ingéniosité pour trouver des financements, notamment via des partenariats publics-privés.Elle a conclu en exhortant les membres à s'engager avec rigueur et initiative pour "sauver des vies et à bâtir un Tchad plus sûr".