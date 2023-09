Kagamé : « L'Afrique continue de porter le fardeau de la hausse des températures »

Selon lui, « nous ne pouvons pas simplement continuer à en parler sans faire ce qui est nécessaire pour régler le problème. »



« C'est injuste, mais à long terme, jouer le jeu de la faute n'est pas la solution. Une approche plus pragmatique consiste à faire de l'Afrique un acteur clé dans la recherche de solutions climatiques mondiales. L'Afrique est unie et devrait le rester dans cette situation et dans sa position », a-t-il plaidé.