Kalasha International TV and Film Market 2020

Le service de Coopération Audiovisuelle est heureux de vous annoncer le prochain déroulement de la 4éme édition du ’Kalasha International TV and Film Market’. L’année dernière, c’est environ 70 expositeurs et plus de 800 visiteurs qui ont participé à cet événement majeur pour le secteur audiovisuel et cinématographique en Afrique de l’Est. Nous espérons compter sur une participation plus nombreuse en 2020.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/kalasha-inte...