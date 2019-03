Kamal Znidar : "Les médias occidentaux sont sionistes et islamophobes"

"Au passé, qui n'est pas loin de nous, ils ont été tout le temps une arme utilisée par les forces de l'impérialisme occidental pour diaboliser l'image du socialisme et la politique des États et des dirigeants du bloc communiste. Et aujourd'hui, après la chute de ce bloc, ces médias se sont concentrés sur la guerre contre l'Islam et les musulmans", a-t-il ajouté.



"Lorsque les musulmans et leurs institutions sont attaqués par des personnes qui n'ont aucun lien avec l'Islam, ils ne décrivent pas ce crime comme un acte terroriste et tentent toujours de le justifier par le protectionnisme, la peur de l'avenir et le désir de mettre fin à la progression de l'Islam ou ce qu'ils appellent l'islamisation de l'Occident", a-t-il encore dit.



Le chercheur marocain, spécialiste des affaires islamiques, explique cet approche oeuvre des grands médias occidentaux par le fait que "le terrorisme, pour eux, doit rester lié à l'Islam et aux musulmans et ne doit pas être attribué à d'autres", tout en rappelant qu'ils "essaient de faire la même chose avec les crimes israéliens". Selon lui, "Ils cherchent toujours à montrer l'Etat hébreu comme un Etat qui se défend et protège son existence, et les victimes de ses crimes comme des terroristes et des agresseurs qui s'attaquent incessamment à Israël".



Pour rappel, au moins 50 personnes ont été tuées et 40 blessées hier pendant la prière du vendredi dans des fusillades contre deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch [sud-est du pays]. Le tireur présumé est un terroriste australien qui se serait inspiré de l'extrémiste norvégien Anders Behring.



