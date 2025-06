Kazan : Le Président de la Transition du Mali explore le potentiel industriel du Tatarstan

Le programme de cette visite incluait l'usine de fabrication d'hélicoptères de Kazan, le constructeur de poids lourds KAMAZ, l'entreprise de véhicules blindés Remdizel, ainsi que la société technologique Eidos. Ces visites ont permis à la délégation malienne de constater directement l'étendue du savoir-faire industriel et technologique du Tatarstan, une région reconnue pour sa forte capacité d'innovation et sa contribution stratégique au développement de la Fédération de Russie.





Renforcer les relations et l'autonomie

À l'issue de cette tournée, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Corps d'Armée Sadio Camara, a souligné que cette visite officielle en Russie, initiée par le Président Goïta, s'inscrit dans une volonté affirmée de renforcer les relations fraternelles avec la Fédération de Russie. Selon lui, cette mission visait avant tout à s'inspirer concrètement de l'expérience russe, notamment dans les domaines stratégiques.





Ainsi, en visitant ces grandes unités industrielles, en particulier celles liées à la défense, la délégation malienne cherchait à donner un contenu opérationnel aux accords récemment signés. L'ambition est de favoriser des transferts effectifs de compétences et de technologies.





Le Ministre de la Défense a également salué l'ouverture et la confiance des autorités russes, qui ont permis un accès total aux installations visitées. La délégation a ainsi pu apprécier le haut niveau d'organisation, la qualité des équipements et la rigueur industrielle, des éléments qui expliquent en partie la performance des matériels utilisés par les forces maliennes sur le terrain.





Une coopération mutuellement bénéfique

Bulat Zainutdinov, Chef des affaires économiques internationales de Remdizel, a exprimé son appréciation pour la visite du Président de la Transition. « Elle témoigne de la volonté commune de bâtir une coopération solide, fondée sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Notre entreprise est prête à s'engager dans des partenariats à long terme avec le Mali, en matière de production, de maintenance et de transfert de technologie », a-t-il déclaré.





Cette immersion dans l'écosystème industriel du Tatarstan représente une étape clé de la stratégie du Mali pour un développement souverain. Cette stratégie est portée par le renforcement des capacités nationales et la montée en gamme technologique. La vision du Chef de l'État, le Général d'Armée Assimi Goïta, s'inscrit dans une approche pragmatique : transformer les partenariats en leviers de modernisation, au bénéfice du peuple malien.





La visite de ces sites industriels marque ainsi une volonté claire de faire du Mali un acteur industriel émergent, en s'inspirant des modèles de réussite russes et en engageant des coopérations fondées sur la confiance, le partage d'expertise et les intérêts mutuellement bénéfiques.