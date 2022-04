TCHAD Kelou Bital Diguel : le visage oublié d'une icône de la République

Par Martin Hidgé Ndouba - 13 Avril 2022



Personne mieux qu'elle n'est aussi présente dans les administrations de la République et pourtant Kelou Bital Diguel n'as jamais été aussi éloigné de la reconnaissance dont elle mérite. Emblème mythique, celle dont le visage barre le sceau du Tchad a été photographié vers 1950 par le photographe français Robert Carnet.

Celle qui n'est qu'à l'époque qu'une simple vendeuse de lait entre dans la légende, inscrivant son visage dans la postérité de la République du Tchad.



De son vrai nom Akhayé Dahalob, son visage sur lequel repose des tresses particulier illustre la simplicité et la particularité de la beauté africaine.



Là malheureusement s'arrête le rêve car dans la réalité, Kelou Bital Diguel n'a tiré aucun profit de l'usage de son visage comme sceau de la République.



Mariam, proche de Kelou Bital Diguel et sa famille, témoigne : ''Ils n'ont rien bénéficié de l'usage de son visage. Ni de la République du Tchad, ni de la France."



Sa famille renseigne Mariam ''a réclamé mais en vain le droit à son image".



Mais les mauvaises langues par ignorance ''laissent entendre que sa famille aurait perçu en récompense de l'argent'', dément-elle.



En 2019 sous le haut patronage de l'ex première dame Hinda Deby Itno, une exposition avait été organisée au musée national avec pour objectif de faire découvrir au public de N'djamena ce personnage de l'histoire et symbole national.



Malheureusement ses efforts n'ont pas permis de changer quoi que ce soit. Kelou Bital Diguel reste toujours méconnue.



Dans le milieu scolaire, son histoire n'est nul part inscrite au programme et sur le plan financier sa famille n'a rien tiré de l'usage de son visage.



Seuls motifs de satisfaction, la décoration à titre posthume au grade de Chevalier de l'ordre Nation reçue en 1997 des mains du défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno et le baptême d'une rue en 2011 en son nom, au quartier Diguel dans le 8ème arrondissement au nord de l'hôpital de la Liberté. Ceci à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad.



Tous s'accordent que Kelou Bital Diguel mérite plus que cela ''car elle est restée longtemps dans l'anonymat", indique Adoum Gariam Philippe, directeur du Musée national.



Lui emboîtant le pas, Mortorbe Bonheur, diplômé en droit à l'université de N'djamena, estime que ''Kelou doit être récompensée même si sa photo a été prise avec son consentement, ce qui n'est pas le cas avec l'image utilisée parfois à d'autres fins".



Plusieurs promesses ont été prises concernant le fait d'honorer le nom de Kelou notamment la construction d'un centre de santé et d'une école dans son village natal Toukra dans le 7eme arrondissement. Des promesses non tenues jusqu'ici.





