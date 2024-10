L'AES franchit une nouvelle étape vers l'intégration régionale : Les documents de voyage harmonisés

Les travaux des experts sur l’harmonisation des documents de voyage et d’identité au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES) se sont achevés ce jeudi après-midi à l’hôtel Salam. La cérémonie de clôture a été présidée par Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile du Mali, en présence de délégations du Burkina Faso et du Niger.



Dans son allocution, le Ministre Mohammedine a souligné l'importance de cette rencontre pour le renforcement de l'intégration régionale : « je me réjouis tout particulièrement de la tenue à Bamako de la réunion des experts sur l'harmonisation des documents de voyage et d'identité. »



Il a remercié les délégations des pays frères et les représentants des structures et départements ministériels maliens pour leur contribution au succès de la rencontre.



Le ministre a rappelé l’engagement des Chefs d’États des trois pays membres de l’AES : le Capitaine Ibrahim TRAORE (Burkina Faso), le Colonel Assimi GOITA (Mali) et le Général de Brigade Abdourahamane TIANI (Niger). Ils se sont engagés à garantir la mise en circulation de documents de voyage et d’identité biométriques, fiables et sécurisés.



Les discussions ont abouti à des recommandations significatives, notamment l’élaboration de spécifications techniques communes pour les documents de voyage et d’identité et la mise en place d’un groupe de suivi pour la mise en œuvre des résolutions adoptées.



Le ministre a salué la rigueur des débats, affirmant que les résultats constituent un tournant décisif vers la réalisation de la vision des Chefs d’État de l’AES : créer un espace où les citoyens burkinabé, maliens et nigériens pourront circuler librement.



La cérémonie s'est conclue par une photo de famille, symbolisant l’unité et la coopération entre les nations membres de l'Alliance des États du Sahel. Ces efforts d'harmonisation des documents de voyage renforcent les liens régionaux et facilitent la circulation des citoyens au sein de la région.