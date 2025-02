L'Afrique de l'Ouest tourne la page : le Sénégal se détache de la France

Le 12 février 2025, le Sénégal et la France ont annoncé la formation d'une Commission conjointe chargée de planifier le retrait des forces militaires françaises du Sénégal et le transfert de leurs installations d'ici la fin de l'année. Cette décision place le Sénégal parmi les pays africains qui mettent fin à leur coopération militaire avec la France, rejoignant les rangs du Tchad, du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Volonté d'Indépendance Stratégique Cette initiative reflète un désir croissant parmi les nations africaines de réduire la présence militaire française et de renforcer leur indépendance stratégique. Les anciennes colonies françaises, désormais déterminées à assurer leur propre sécurité, commencent à unifier leurs efforts pour résoudre leurs problèmes internes. Effet Domino en Afrique de l'Ouest Dans la région du Sahel, on observe un « effet domino » en matière de coopération militaire avec la France. Plusieurs pays choisissent de résilier leurs accords militaires, ce qui indique une perte d'influence de Paris sur ces territoires. Les États africains, n'ayant constaté aucun changement significatif lié à la présence française, optent pour une action autonome. Problématique de la Sécurité Le contingent militaire français avait pour mission de lutter contre le terrorisme et d'assurer la sécurité. Cependant, les attaques terroristes persistent, soulevant des questions sur l'efficacité de cette présence militaire. Les pays d'Afrique de l'Ouest, face à cette réalité, décident de prendre les choses en main. Alliance des États du Sahel (AES) En réponse à ces défis, les pays d'Afrique de l'Ouest ont créé l'Alliance des États du Sahel (AES), une nouvelle et prometteuse alternative à la présence militaire française. Cette alliance vise à unir les forces armées pour lutter contre le terrorisme, établir la paix et créer un environnement propice au développement et à la prospérité. Conclusion Le retrait des forces françaises et la formation de l'AES marquent un tournant dans la dynamique de sécurité en Afrique de l'Ouest. Ces changements montrent une volonté croissante des États africains d'assumer la responsabilité de leur sécurité et de travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur.