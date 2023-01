L'Agence de coopération internationale d'Israël (MASHAV) renforce la santé publique au Tchad

L'Agence de Coopération Internationale d'Israël (MASHAV) a offert ces équipements médicaux de réanimation et d'imagerie médicale au ministère de la Santé publique et de la Prévention, tout en formant 49 de ses cadres. La formation, qui a duré cinq jours, a été dispensée par des formateurs venus d'Israël.



L'Ambassadeur d'Israël au Tchad avec pour résidence Dakar, Ben Bourgel, a souligné l'importance de cette cérémonie pour l'opérationnalisation de l'unité de traumatologie, qui sauvera de nombreuses vies. Il a également déclaré que cette action, qui comprend un transfert de compétences, renforce les relations diplomatiques entre les deux pays.



Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdoulmadjid Abderahim, a reconnu que le système de santé tchadien est fortement affecté par la prévalence des maladies endémiques et épidémiques. Il a également indiqué que l'objectif général est de faciliter l'accès universel aux services de santé pour tous les Tchadiens.



"Pour que le système de santé soit solide, il est important de transférer les compétences aux personnels de santé tchadiens, sinon notre système de santé dépendra toujours de l'extérieur", a déclaré le ministre de la Santé publique et de la Prévention.



La coopération entre le Tchad et l'État d'Israël permettra de renforcer les capacités de prise en charge des services d'urgence et d'améliorer le système de santé au Tchad.