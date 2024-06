L'Alliance Panafricaine UMOJA-TOUMAÏ plaide pour l'adhésion du Tchad à l'Alliance des États du Sahel

Au cours de l'AGE, les membres de l'Alliance ont réaffirmé leur vision d'une Afrique souveraine, unie et prospère, libérée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Ils ont également souligné l'importance de l'unité politique et économique du continent pour concrétiser cette vision.



L'Alliance Panafricaine UMOJA-TOUMAÏ s'est engagée à jouer un rôle actif dans la promotion de la souveraineté du Tchad et de l'Afrique. L'organisation a défini trois missions principales à savoir ; contribuer à la souveraineté du Tchad et de l'Afrique, promouvoir le bien-être socioéconomique et contribuer à la construction d'un État fédéral africain.



L'un des points forts de l'AGE a été l'appel lancé par l'Alliance Panafricaine UMOJA-TOUMAÏ au gouvernement tchadien pour qu'il adhère à l'Alliance des États du Sahel (AES). Selon l'organisation, cette adhésion permettrait au Tchad de renforcer sa coopération avec ses voisins et de relever les défis communs auxquels la région est confrontée.



Pour sensibiliser le public à l'importance de l'adhésion du Tchad à l'AES, l'Alliance Panafricaine UMOJA-TOUMAÏ organise une conférence publique ce samedi 22 juin 2024 au CEFOD. Cette conférence explorera les enjeux et les défis de l'intégration du Tchad à l'alliance sahélienne.



L'Assemblée générale extraordinaire de l'Alliance Panafricaine UMOJA-TOUMAÏ a été un succès. L'organisation a réaffirmé son engagement pour l'intégration du Tchad à l'Alliance des États du Sahel et a appelé à une Afrique plus unie et prospère.