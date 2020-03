L’Alliance française de Tuléar célèbre les droits des femmes sur le thème de « Génération Egalité »

Dans le cadre de la journée de la Femme du 8 mars, l’Alliance française de Tuléar s’est associée à l’UNICEF et a mis à disposition ses locaux à des jeunes filles identifiées par la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports pour un atelier de dessin et de discussion sur l’hygiène menstruelle.

Du 1er au 8 mars, le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme a organisé sous le Haut Patronage de la 1ere Dame une série d’évènements à Tuléar sur le thème « Je suis de la Génération Egalité : Levez-vous pour les droits des femmes ».

Le thème de cette année fait référence à la campagne « Génération Egalité » portée par ONU Femmes, qui organise avec la France et le Mexique le Forum Génération Egalité : un rassemblement mondial qui célèbrera les 25 ans de la 4e Conférence mondiale de l’ONU à Pékin en 1995, au cours de laquelle a été adoptée de la déclaration et le programme d’action de Pékin, cadre le plus complet à ce jour pour parvenir à l’autonomisation des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes . En partenariat avec la société civile et sous son impulsion, le Forum sera lancé à Mexico les 7 et 8 mai 2020 et se poursuivra à Paris du 7 au 10 juillet 2020.

C’est dans ce contexte que l’Alliance française de Tuléar a mis à disposition ses locaux pour un atelier de dessin et un forum de discussion organisés par l’UNICEF auprès de jeunes filles identifiées par la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports, autour de l’hygiène menstruelle.

Les participantes devaient notamment dessiner les infrastructures qu’elles souhaiteraient avoir à disposition quand elles ont leurs règles. L’atelier a permis de déconstruire le tabou autour des menstruations. Beaucoup de fausses croyances et de honte alimentent le sujet des règles, que l’on peut littéralement traduire par « la maladie des femmes » ou par « le tabou du mois » en région Atsimo Andrefana.

L’atelier s’est conclu par un don de l’UNICEF de serviettes hygiéniques lavables, avec une sensibilisation sur la manière de les utiliser et de les laver.

