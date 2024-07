L'Ambassade de France au Tchad a célébré la fête nationale française

À l'occasion du 14 juillet, jour de la fête nationale française, l'Ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard, a organisé ce dimanche 14 juillet 2024 une cérémonie commémorative à sa résidence à N'Djaména. Cette cérémonie a réuni quelques membres du gouvernement, des cadres et plusieurs autres invités.



Éric Gérard a souligné que cette cérémonie revêt pour lui un caractère particulier car elle se déroule à un moment important de l'histoire du Tchad, marqué par l'avènement de la 5ème République et l'élection de son premier Président. Il a également mentionné l'importance de l'organisation des élections législatives et locales pour le pays.



Selon Éric Gérard, le Tchad est en train d'écrire son histoire et de construire son avenir autour d'une nouvelle gouvernance basée sur les aspirations du peuple tchadien. Il a souligné que le pays entre dans une période de grandes réformes et de choix majeurs touchant différents domaines tels que l'éducation, l'enseignement supérieur, l'énergie, l'économie, le développement touristique, artistique, etc.



L'Ambassadeur a affirmé que la France sera aux côtés des décideurs et de la population tchadienne pour accompagner ces mutations importantes. Il a également rappelé l'apport des soldats tchadiens aux côtés des alliés lors du débarquement en 1944, soulignant leur contribution à la libération de la France et à la victoire pour la liberté et la paix lors de la Seconde Guerre mondiale.



Enfin, Éric Gérard a souligné l'importance de cultiver au quotidien l'amitié et la confiance entre la France et le Tchad, affirmant que les deux pays continuent d'écrire ensemble leur histoire. Il a mis en avant l'évolution des deux pays et leur volonté de travailler ensemble dans le cadre de partenariats gagnants-gagnants basés sur le respect mutuel et la souveraineté tchadienne.