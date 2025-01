L'Ambassade de France au Tchad dément les rumeurs de suspension des visas

À travers un communiqué parvenu à Alwihda Info, l'Ambassade de France au Tchad dément formellement les rumeurs selon lesquelles elle aurait été instruite de ne plus délivrer de visas aux ressortissants Tchadiens.



L'Ambassade de France condamne cette tentative de désinformation et tient à rétablir la vérité : la section consulaire fonctionne normalement et aucun changement n'est intervenu dans le traitement des demandes de visas.