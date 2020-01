L’Ambassade de France reçoit un trophée pour son appui aux festivités du Centenaire de Mopti

Mopti, chef-lieu du centre du Mali, a célébré son 100e anniversaire du 21 au 31 décembre 2019. Parmi les activités organisées, l’Ambassade de France a été heureuse de contribuer à la mise en place du cross, l’une des principales épreuves sportives de cette semaine de festivités.

La ville de Mopti, riche de 154 000 habitants et située au confluent du Bani et du fleuve Niger, a fêté en 2019 son premier centenaire. A cette occasion, des festivités ont été organisées une semaine durant, en présence notamment du Premier ministre Boubou Cissé.

Les animations ont été nombreuses : compétitions culturelles, foire, expositions d’œuvres d’arts, orchestre, ainsi qu’une course de pirogues, événement sportif traditionnel pour les grands événements. Parmi toutes ces activités, c’est au Cross populaire que la France a apporté son appui. L’Ambassade a contribué financièrement à la mobilisation des athlètes, ainsi que l’animation et l’encadrement des épreuves de football , d’athlétisme et de lutte.

Pour la remercier de cet appui, la ville de Mopti a offert à l’Ambassade de France un trophée en souvenir du Centenaire. Ce nouvel appui de la France ne fait que renforcer un lien déjà fort avec la « Venise malienne ». En plus des nombreux projets promus par l’Agence français de développement, Mopti est jumelée avec trois villes de France : Mortagne-au-Perche, Maurepas et Vendôme.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/lambassade-d...