L'Ambassade de France renforce son soutien à l'agrobusiness au Tchad

L'ambassadeur a exprimé son enthousiasme face aux échanges riches et constructifs qu'il a eus avec les bénéficiaires du programme. Il a salué l'engagement des entrepreneurs locaux à construire un avenir durable, soulignant leur détermination à innover et à adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et économiquement viables.





Objectifs clés du programme Agrobusiness Tchad





Le programme Agrobusiness Tchad vise à :



Promouvoir l'entrepreneuriat agricole : en aidant les jeunes entrepreneurs et agriculteurs à développer leurs compétences et à renforcer leur présence sur le marché.

en aidant les jeunes entrepreneurs et agriculteurs à développer leurs compétences et à renforcer leur présence sur le marché. Encourager l'innovation : en fournissant un soutien technique et financier pour l'adoption de méthodes agricoles modernes et durables.

en fournissant un soutien technique et financier pour l'adoption de méthodes agricoles modernes et durables. Renforcer la sécurité alimentaire : en augmentant la productivité agricole et en soutenant les filières locales.



Importance du partenariat franco-tchadien





Cette visite réaffirme l'importance des partenariats internationaux dans le soutien au développement local et la lutte contre la pauvreté. Le soutien de l'ambassade de France est crucial pour renforcer les capacités des agriculteurs et des entrepreneurs tchadiens, favorisant ainsi le développement d'une agriculture durable et résiliente.







L'engagement des bénéficiaires, constaté par l'ambassadeur, témoigne d'une dynamique positive au sein de la communauté agricole tchadienne. Cela laisse entrevoir un avenir prometteur où l'entrepreneuriat agricole jouera un rôle central dans le développement socio-économique du Tchad.