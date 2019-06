L’Ambassade des Etats-Unis Fournit de Nouvelles Salles de Classe et Latrines au CEG de Kpakpa-Agbagoulé

L’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Patricia Mahoney, a inauguré de nouvelles installations au CEG Kpakpa-Agbagoulè, dans la commune de Dassa-Zoumé, le 20 Juin 2019. Ce bâtiment, financé par le Département de la Défense des Etats-Unis, est composé de deux salles de classe, d’un bureau, de huit latrines, et d’un système de collecte d’eau de pluie pour le lavage des mains. Sa construction fait partie d’un lot de six projets financés par le gouvernement américain pour un coût total de près de 2,3 milliards de francs CFA sur une période de sept années. Ces projets comprennent la construction de centres de santé communautaires, bibliothèques, dortoirs, latrines, et de près de trente salles de classe.

Jusqu’en 2009, il n’existait pas de complexe scolaire à Kpakpa-Agbagoulé, et les élèves devaient parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre à l’école à Dassa ou à Glazoué. Cette situation a conduit la communauté de Kpakpa-Agbagoulé à construire une petite école en matériaux de fortune. Avec l’aide de Volontaires du Corps de la Paix enseignant au sein de cette école, l’Association des Parents d’Elèves de l’établissement, a soumis un projet auprès de l’Ambassade des Etats-Unis, afin que l’école soit agrandie et bâtie en matériaux définitifs.

L’Ambassadeur Patricia Mahoney a souligné que le bâtiment bénéficie d’un branchement au réseau de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB), ce qui permet désormais aux élèves d’avoir accès à une eau potable et de bonne qualité.

Le Chef de la Mission des Etats-Unis au Bénin a aussi mis l’accent sur le rôle essentiel que joue l'éducation dans la transformation d'une société. Elle a exprimé l’espoir que, par la construction de ces salles de classe, les Etats-Unis aient contribué aux efforts du Bénin dans le sens de créer un environnement plus propice à l'apprentissage pour les jeunes béninoises et béninois. Cette vision s’inscrit en droite ligne dans l’engagement des Etats-Unis, à accompagner les efforts du Gouvernement du Bénin et du peuple Béninois, pour la création d’un avenir prospère, sain, et inclusif.