L'Ambassade du Tchad en France ouvre ses portes aux jeunes talents

Un vent d’Afrique a soufflé sur les salons de l’Ambassade du Tchad à Paris ce vendredi. Des étudiants français, issus de diverses universités et réunis autour de la Fédération pour la Diplomatie et les Nations Unies (FDNU), ont effectué une visite riche en découvertes. Guidés par l’Ambassadeur Ahmad Makaila et son équipe, ces futurs talents ont pu s’imprégner de la culture tchadienne, comprendre les enjeux de la diplomatie et renforcer les liens entre la France et le Tchad.